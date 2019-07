<<< RETOUR La Réunion Positive

Bilan énergétique de la Réunion 2018

BILAN ENERGETIQUE DE LA REUNION, EDITION 2019



L’Observatoire Energie Réunion présente la 14ème édition du Bilan Énergétique de l’île de La Réunion.



Alin Guezello, Conseiller régional et Gaëlle Gilboire, Secrétaire Générale de l’Observatoire Energie Réunion, ont présenté l’édition 2019 du Bilan Énergétique de La Réunion au conseil d’orientation de l’OER.



Dans un contexte où la transition énergétique se trouve au coeur des politiques régionales, ce travail d’observation qui permet le suivi des indicateurs, devient une référence pour poser les bases d’une stratégie énergétique territoriale efficace et pertinente.Le BER se veut être une photographie de la situation énergétique à La Réunion qui permet de mesurer l’impact des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.



Le BER aborde le sujet à travers différents critères : transport, emploi, production électrique, émission de gaz à effet de serre, ressources locales, etc. Cela permet d’avoir des données transversales afin d’adapter toute stratégie au contexte Réunionnais, qu’il soit économique, social ou environnemental.





Télécharger le Dossier de presse :



Les faits marquants

La production électrique

Le secteur du transport

L’énergie solaire à l’honneur



Les directives locales et nationales

Les acteurs de l’OER

Cartographie des différents acteurs de l’Énergie (liste non-exhaustive)

