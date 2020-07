A la Une ... Bilan énergétique: La production hydroélectrique a souffert des aléas climatiques en 2019

Malgré une baisse de la production d'énergies renouvelables dans le mix énergétique l'an dernier à La Réunion, Alin Guezello, président de la SPL Horizon Réunion reste malgré tout confiant quant aux ambitions régionales sur l'autonomie énergétique de notre territoire d'ici à 2030. Une diminution due notamment aux conditions climatiques et hydrométriques explique le conseiller régional, l'année 2019 ayant été particulièrement sèche. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 14:58 | Lu 176 fois





Avec 417 GWh produits, la production hydroélectrique est donc retombée à ses niveaux de 2017. Pour rappel, Météo-France avait enregistré une pluviométrie moyenne de 3118 mm en 2019, soit une baisse de près d'un tiers de la pluviométrie moyenne enregistrée en 2018. Le secteur du transport (routier, aérien et maritime) reste toujours le premier consommateur d'énergie de l'île (64,3%). Dans le domaine du transport routier, la répartition du sans plomb/gazole est la même depuis 2011 avec 1/4 de sans-plomb et 3/3 de gazole consommé. Notons tout de même une baisse de la consommation du sans-plomb de 0,5% et une augmentation de 2,5% de la consommation du gazole entre 2018 et 2019. Pour rappel, la Programmation pluriannuelle de l'énergie du 12 avril 2017 fixe comme objectif la réduction de la consommation d'énergies fossiles du secteur du transport routier de l'ordre de 4% en 2018 et de 10% en 2023 par rapport à 2014.L'an dernier, la production électrique provenait pour 68,8% des énergies fossiles (fioul lourd, gazole, charbon, huiles végétales) et pour 31,2% des énergies renouvelables. Sur ce point, on constate une baisse de 5,3% de la part des ENR dans le mix énergétique de La Réunion par rapport à 2018 Comme l'explique Jennifer Meyer, cheffe de projet à la SPL Horizon, cette baisse est notamment due aux conditions climatiques qui ont frappé l'île en 2019. "Nous avons connu une année particulièrement sèche et chaude, ce qui a eu un impact sur la production hydraulique. Même si on a eu une petite augmentation de la production à partir de bagasse et de photovoltaïque, il a fallu compenser le manque d'hydraulique et l'augmentation de la consommation conjuguée par des énergies fossiles, spécialement du fioul et du gasoil", explique-t-elle.Avec 417 GWh produits, la production hydroélectrique est donc retombée à ses niveaux de 2017. Pour rappel, Météo-France avait enregistré une pluviométrie moyenne de 3118 mm en 2019, soit une baisse de près d'un tiers de la pluviométrie moyenne enregistrée en 2018.

Malgré une baisse de la production d'énergies renouvelables dans le mix énergétique l'an dernier à La Réunion, Alin Guezello, président de la SPL Horizon Réunion reste malgré tout confiant quant aux ambitions régionales sur l'autonomie énergétique de notre territoire d'ici à 2030. Une diminution due notamment aux conditions climatiques et hydrométriques explique le conseiller régional, l'année 2019 ayant été particulièrement sèche."Sans cette baisse de la production hydroélectrique, nous serions au même niveau qu'en 2018 voire légèrement au-dessus", explique Alin Guezello, président d'Horizon Réunion.



Pas d'inquiétudes donc à avoir pour le patron de la SPL, pour qui l'enjeu ne repose pas uniquement sur une électricité produite issue des ENR mais aussi sur le déploiement des actions de maîtrise de l'énergie à l'échelle locale. Des actions qui ont notamment permis d'éviter la production électrique de 35 GWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle de la commune de Bras-Panon. "Ce qui m'intéresse, ce sont les perspectives comme la transition à venir des deux centrales d'Albioma à l'horizon 2023 qui va nous faire passer de 30% à 70% d'énergie produite. Par ailleurs, tous les appels d'offres dans le photovoltaïque qui ont été validés il y a quelques années vont enfin sortir, tout comme les deux parcs éoliens de Sainte-Suzanne et de Sainte-Rose qui vont être rénovés et produire plus d'énergie propre", insiste Alin Guezello.



Si la production hydroélectrique a été fortement impactée par les aléas climatiques, ce n'est en revanche pas le cas de la production électrique des centrales thermiques du Gol et de Bois-Rouge. En effet, la quantité de bagasse fournie aux deux centrales a connu un bond de 16% en 2019, pour atteindre une production électrique de 239,8 GWh contre 196,3 GWh en 2018. Mais pas suffisant pour compenser le manque en hydraulique dans la production électrique, qui a connu un rebond des énergies fossiles, avec pour conséquence directe une hausse des émissions du CO2 pour la production électrique, revenue à son niveau de 2015 avec 719 g de CO2/kWh.



Le parc photovoltaïque, qui représente 22% du parc total de production d'électricité en 2019, a lui aussi connu une hausse de sa production l'an dernier. En 2019, 7,1 MW ont été raccordés, soit une hausse de 3,6% de la puissance photovoltaïque installée (plus forte augmentation observée depuis 2015).



Le parc de chauffe-eau solaire (plus de 170 000 collectifs ou individuels installés à La Réunion) a lui permis d'économiser 287 GWh d'électricité, soit la consommation de plus de 80 000 foyers.





