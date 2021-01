Bilan du passage de Danilo près de La Réunion

Bilan pluviométrique pour la journée du mardi 12 janvier 2021



La dépression résiduelle DANILO a transité en milieu de journée du mardi 12 janvier, à moins de 130 km au nord de La Réunion. Son approche a entraîné, comme annoncé, une dégradation du temps, avec des pluies qui ont concerné l’ensemble de l’île.

Cet épisode pluvieux, hautement bienvenu dans le contexte de sécheresse qui sévit actuellement, va permettre de soulager la pression sur la ressource en eau et apporter un répit à la végétation, localement en grande souffrance dans certains secteurs de l'île.



En fin de journée de mardi, en marge de la dépression résiduelle DANILO, les précipitations ont tourné à l’orage dans les régions sous le vent, principalement dans les hauts de l'Ouest et du Sud de l’île, occasionnant des précipitations temporairement fortes, doublées d’une activité électrique notable.



Les cumuls de précipitation enregistrés nous ont conduits à émettre une Vigilance Fortes Pluies pour ces régions.

Nous vous présentons ci-dessous une carte climatologique du cumul des précipitations qui comprend les pluies enregistrées ces deux derniers jours. Le maximum enregistré sur la période est localisé sur l’arc Salazie – Plaine-des Palmistes – Piton de la Fournaise, pour des valeurs comprises entre 220 et 274 mm.



Aujourd’hui, le temps va rester chaud et humide dans le sillage de Danilo, mais avec l'évacuation des nuages résiduels directement liés à ce dernier, on notera toutefois une amélioration relative du temps sur l’île. Toutefois, des pluies seront encore attendues sur l’Est et le Nord de l’île principalement. Quelques développements nuageux instables seront présents sur le relief avec cependant un risque moins prégnant que la veille.



Tenez-vous informés et soyez vigilants sur l’évolution de la situation.