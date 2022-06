Revenir à la Rubrique CASUD Bilan du Conseil communautaire du 24 juin 2022

Le vendredi 24 juin 2022 s'est tenu le 5ème Conseil communautaire de la CASUD pour l'année 2022



Parmi les 28 affaires qui ont été présentées par le Président André THIEN AH KOON et examinées par les élus communautaires du Tampon, de l'Entre-Deux, Saint-Philippe et Saint-Joseph, celles (affaires n°27 et n°28) concernant la gestion du Service Public d’Eau Potable de la CASUD.



Ces deux affaires ont été approuvées et votées par le Conseil communautaire et autorisent donc le lancement :

- d’une concession du service public d'eau potable

- d’une concession du service public par affermage pour le service d'assainissement collectif (et comprenant l'assainissement non collectif)



Ainsi a donc été validé, comme le demandaient les maires du Tampon, de saint-Philippe et de l'Entre-Deux, le principe d’une délégation de service public unique sur l’ensemble du territoire de la CASUD pour une durée de 10 ans.



Ce choix se justifie pour 2 raisons essentielles :

- le maintien du principe d'un tarif identique sur les 4 communes

- la possibilité d'obtenir un coût plus avantageux pour l’ensemble des usagers du territoire de la CASUD.



En effet, une délégation de service public séparée, propre à chaque commune ou à un ensemble de communes, aurait entraîné un coût plus élevé pour les usagers.



Il est à noter que cette validation du principe d’une délégation de service public unique sur l’ensemble du territoire de la CASUD pour une durée de 10 ans, est conforme à l'avis favorable émis le 14 juin 2022 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (composée, en nombre égal, d'élus et de représentants d'associations des usagers).



