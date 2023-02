Communiqué Bilan des activités 2022 de l'IEDOM

L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) de La Réunion dresse un bilan de ses activités pour l’année 2022. L’IEDOM a adapté ses missions au nouvel environnement post-crise sanitaire, marqué tant par la normalisation de l’activité que par la naissance de nouveaux défis économiques.



En 2022, la croissance de l’activité a résisté à la hausse des prix et aux difficultés nées du contexte géopolitique. Conformément à sa mission d’observation de la conjoncture économique et financière, l’IEDOM a continué de fournir un éclairage sur l’évolution de cette activité aux acteurs économiques via ses publications telles que le rapport économique annuel ou l’indicateur trimestriel du climat des affaires.



Côté entreprises, 53 structures réunionnaises ont saisi le médiateur du crédit en 2022, en baisse par rapport à 2021. Toutefois, la nature des saisines a quelque peu changé, puisque celles-ci comprennent désormais des restructurations de prêts garantis par l’État (PGE). Depuis le début de la crise sanitaire, la médiation a ainsi apporté des solutions à plus d’une centaine d’entreprises.



Le correspondant TPE-PME de l’IEDOM, qui a accompagné 187 entrepreneurs en 2022, a porté un effort particulier à l’orientation des entrepreneurs en difficultés vers les dispositifs d’aide. Il a également œuvré au conseil à la création d’entreprise, via sa participation aux évènements organisés par l’Adie, Pôle emploi, les chambres consulaires ou encore par la signature d’une convention avec France active Réunion.



Enfin, en 2022, 3 764 entreprises réunionnaises (après 3 220 en 2021) d’un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 K€ ont été cotées selon la nouvelle échelle de cotation (NEC) de la Banque de France, entrée en vigueur début 2022. Cette activité a permis à ces entreprises de bénéficier d’une analyse financière indépendante valorisable auprès des établissements de crédits, et à ces derniers de se refinancer auprès de l’Eurosystème.



Côté grand public, le nombre de dossiers de surendettement déposés est en diminution de 2 % en 2022 (1 176 demandes transmises à l’IEDOM après 1 204 en 2021). Toutefois, les demandes de droit au compte sont en hausse (498, +7 %), comme les consultations des fichiers d’incidents de paiement de la Banque de France (6 535 + 23 %), démarches aujourd’hui accessibles en ligne depuis la rubrique Particuliers du site internet



Au cours de l’année, l’Institut a sensibilisé 1 500 personnes aux problématiques liées à l’argent et à l’économie à travers 118 actions menées dans le cadre de sa mission d’éducation économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI). Ces actions ont pris la forme d’ateliers thématiques, d’évènements marquants comme la Semaine de l’éducation financière en mars, le Service National Universel en juin et les Journées nationales d’actions contre l’illettrisme début septembre.



