Bilan de la saison cyclonique 2019/2020: "Une activité globalement inférieure à la normale"

"L’activité cyclonique a été globalement inférieure à la normale cette saison malgré un nombre de systèmes dans les standards (systèmes à courte durée de vie)". Bien que la saison se termine officiellement le 30 juin prochain, Météo France océan Indien a tiré un bilan sur l'activité cyclonique de cet été. "Le risque de voir un ultime système dépressionnaire se former devient faible ". Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 20:08 | Lu 201 fois





Les terres habitées ont plutôt été épargnées (notamment par rapport à l'année dernière), avec principalement la menace de BELNA sur Mayotte et son impact sur le nord-ouest de Madagascar.



A La Réunion, deux systèmes dépressionnaires ont causé l'activation du système d'alerte cyclonique, mais leur influence a été marginale. Avec Calvinia, fin décembre, on n'a pas dépassé le stade de la pré-alerte cyclonique. Il y a eu aussi une alerte orange avec le phénomène suivant, la tempête tropicale modérée Diane, qui a transité au nord de La Réunion le 24 janvier 2020, au moment d'être baptisée. Mais c'était un système de faible intensité, dont l'influence s'est limitée à des pluies sur le Sud de La Réunion, comme cela avait également été le cas pour Calvinia. En dépit d'un nombre de phénomènes rigoureusement dans la moyenne, la saison cyclonique 2019-2020 aura connu une activité inférieure à la normale et aura, en outre, été plutôt clémente pour les terres habitées. Cette saison se sera malgré tout singularisée par des trajectoires atypiques et par quelques records.





