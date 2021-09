Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Bienvenue aux étudiants internationaux et au Secrétaire d’État Clément Beaune

« Bienvenue zot tout ! Ici, zot lé un peu chez zot aussi ! » C’est avec quelques mots en créole que le Président du Département Cyrille Melchior a souhaité la bienvenue aux 637 étudiants internationaux issus d’une soixantaine de nationalités différentes, qui vont poursuivre leurs études supérieures à l’Université de la Réunion, ce vendredi 10 septembre. À cette journée d’accueil qui s’est déroulée à l’amphithéâtre Thérésien Cadet s’ajoute un autre événement, en l’occurrence, la visite officielle à La Réunion de Clément Beaune, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.



Le Président du Département Cyrille Melchior a rappelé à cette occasion que « lors de sa visite à La Réunion, il y a 2 ans, le Président de la République avait tracé une feuille de route ambitieuse en matière de développement de la coopération régionale et internationale, en esquissant sa stratégie de développement indo-pacifique. Nous souscrivons totalement à cette ambition qui a permis ces dernières années des innovations en la matière, et qui permettra prochainement de construire de nouveaux axes d’action en matière de mobilité des jeunes. En tant que collectivité moteur dans ce domaine, le Département est particulièrement sensible à ces enjeux. À chaque rentrée scolaire et universitaire, nous exprimons des motifs de satisfaction, mais surtout un motif d’espoir ».



Le Secrétaire d’État a mis l’accent sur le programme ERASMUS qui concerne cette année une centaine d’étudiants. Ayant bénéficié lui-même de ce dispositif à Dublin en Irlande, Clément Beaune témoigne : « Ce n’est pas seulement un cursus pédagogique. C’est aussi un programme culturel, d’enrichissement, d’ouverture, de rencontre ». Un moment d’échange avec les étudiants a suivi la cérémonie d’accueil, en présence du Secrétaire d’État, du Préfet, de plusieurs parlementaires, de la Présidente de la Région, du Président du Département et sa 6e Vice-Présidente Flora Augustine-Etcheverry ainsi que du Président de l’Université et de la Maire de Saint-Denis.



Pour la photo-souvenir, les drapeaux d’une soixantaine de pays du monde ont inondé l’amphithéâtre Thérésien Cadet du Campus du Moufia, illustrant le rayonnement international de l’Université de La Réunion !





