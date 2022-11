Actu Ile de La Réunion Bienvenu(e) au "petit monde de Susie Wong"*... La Chine tousse!

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 06:46

Now: "48 villes chinoises soumises à des restrictions

L’économie et la Bourse n’en restent pas moins exposées à la flambée des cas de Covid en Chine et à son lot de contraintes sanitaires. « Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'un retour des fermetures après l'annonce, ce week-end, du premier décès lié au Covid en six mois, commente Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. L'augmentation globale du nombre de cas fait de cette vague la troisième plus importante de la pandémie jusqu'à présent, après celle de Shanghai au deuxième trimestre et celle de Wuhan au début de 2020.



Pékin a renforcé ses restrictions et exige désormais que les arrivants passent trois tests PCR dans les trois premiers jours et restent chez eux jusqu'à ce qu'ils obtiennent un résultat négatif. Dans le district de Haidian, les écoles ont adopté l'enseignement en ligne. Tout cela a permis d'atténuer les spéculations de ces dernières semaines selon lesquelles la Chine pourrait s'éloigner progressivement de sa stratégie ‘zéro Covid’, et la ville de Shijiazhuang a même demandé aux habitants de rester chez eux pendant cinq jours.



La Chine a enregistré hier 27.307 nouveaux cas locaux de Covid à l'échelle nationale, ce qui est presque proche du record de 28.000 observé en mars. » L’agence d’information Bloomberg rapporte que 48 villes chinoises sont soumises à des restrictions." Sce Les Échos investir

Ndlr La Chine tousse et le monde entier s'enrhume! Qu'en serait-il,s'il s'agissait de la petite vérole ? La bourse répond toujours aux pulsions du moment, tantôt recroquevillée, tantôt explosive pour une simple étincelle ..mettant les nerfs des boursicoteurs à l'épreuve . A moins qu'il ne s'agisse que de simples prises de bénéfices et/ ou reculer pour mieux sauter .. Hier : [Une inversion de tendance ou une simple respiration dans une folle course ? Après sept semaines consécutives de hausse et un rebond de 18,2% depuis le point-bas de la fin septembre, le Cac 40 a marqué le pas, lundi, cédant 0,15%, à 6.634,45 points, dans un volume de transactions de 2,9 milliards d’euros. En cause : la hausse des cas positifs au Covid-19 en Chine.]" * Titre d'un roman