Bientôt une résidence pour Personnes âgées à faible revenu à l’Éperon

L’opération pilotée par la SEDRE sera composée de trois bâtiments sur une emprise parcellaire de 2756 m² située en partie basse de la ZAC de l’Éperon. Les logements se développeront sur deux niveaux (R+1) et seront tous pourvus de jardins privatifs et d’emplacements de stationnement.



Des espaces verts collectifs et privatifs ainsi que des voiries privatives agrémenteront l’ensemble résidentiel. La conception de l’ouvrage s’inscrit dans un objectif de développement durable. Les logements seront tous desservis en Eau Chaude Solaire et répondront scrupuleusement à la réglementation en vigueur.



« Nous nous attachons, dans nos choix programmatiques, à apporter une réponse adaptée à la très grande diversité des situations et des demandes de la population », souligne Isabelle Latchimy, présidente de la SEDRE. « La résidence de 21 logements dont nous posons ce jour la première pierre a la particularité de s’adresser spécifiquement à une population âgée avec de faibles ressources. La pose de cette première pierre est plus qu’un symbole : elle est un accomplissement ».



Par ailleurs, un local locatif résidentiel qui accueillera l’ensemble des services aux résidents sera géré par le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Commune de Saint-Paul. Il est aussi prévu des ateliers de bien être des animations et services (mémoires, activités physiques adaptées, activités intergénérationnelles…).



Le coût prévisionnel de l’opération avoisine les 2,7 millions d’euros. Le projet est financé notamment par les subventions via la Ligne budgétaire unique (État) et des prêts (foncier et construction) au niveau de la Caisse des Dépôts et Consignation et garantis par le Département. Le délai d’exécution des travaux est de 18 mois. Le « Village des aînés » pourrait donc ouvrir courant 2020.