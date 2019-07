Bientôt une proposition de loi pour lutter contre les abandons massifs d'animaux

240 parlementaires ont annoncé dans Le Journal du dimanche le dépôt d’une proposition de loi pour mettre fin aux "abandons massifs" d’animaux domestiques en période de grandes vacances. Un comportement "indigne d’une société civilisée" selon ceux qui signent une tribune intitulée "Un être sensible ne se jette pas".



"Comment accepter alors que 100.000 chiens et chats soient abandonnés chaque année dans notre pays? Un triste record européen!", s'indignent les élus emmenés par le député LREM Loïc Dombreval et le sénateur LR Arnaud Bazin, regrettant que le durcissement pénal de la sanction de l'abandon (deux ans de prison et 30.000 euros d'amende) n'ait pas obtenu l'effet escompté.



Les parlementaires évoquent de possibles pistes de travail, comme la stérilisation obligatoire des chats pour éviter les abandons de portées et la multiplication des îlots de chants errants, mais aussi "la moralisation du commerce des animaux".



Pour eux, la présence d’animaux en vente dans des rayons mais aussi les facilités de paiement proposées "les assimilent à des biens de consommation et génèrent des achats irréfléchis qui favorisent l’abandon".



Par ailleurs, alors que la possession d'animaux est bénéfique pour la santé, ils estiment nécessaire que les établissements chargés de l’accueil des personnes âgées ou dépendantes acceptent que le résident soit accompagné de son animal.



Enfin, ils estiment que les programmes scolaires doivent sensibiliser les enfants dès la primaire à leur responsabilité envers les animaux.