Bientôt une fresque sur la citerne de Petite France

A cette occasion, Leïla QUILLACQ, représentant l’association « Cheminement » qui doit réaliser une fresque sur une citerne à Petite France, a exposé son projet au Maire de Saint-Paul et aux autres personnes présentes. Les trois artistes chargés de cette réalisation ont également fait le déplacement autour de Laurence SEVERIN, agent de développement.



Celle-ci accompagne l’association et assure le lien entre les différents intervenants afin de faciliter l’information et pouvoir mener à bien le projet de fresque.