Bientôt une déchèterie pour les habitants de Dos d’Âne : matinée d’inauguration ce samedi 30 juin dès 9h

Profitez des animations gratuites ! Au programme de l’inauguration de ce samedi 30 juin de 9h à 13h :

Présentation de la déchèterie et de son fonctionnement, sensibilisation à la gestion des déchets

Conseils sur le jardinage au naturel

Opération de broyage : apportez vos déchets végétaux et repartez avec votre broyat

Trokali mobile : espace de brocante gratuite

Jeux, saynète…

À noter : Vous pouvez d’ores et déjà apporter vos déchets végétaux, encombrants et DEEE comme indiqué ci-dessous, exceptionnellement ce samedi 30 juin entre 9h et 15h à l’occasion de l’inauguration de la déchèterie.



Quel sera le fonctionnement de cette déchèterie ?

Habitants de Dos d’Âne, bientôt vous allez pouvoir déposer vos déchets végétaux et vos encombrants (dans la limite de 4 m3 par apporteur) les 1ers et 3e samedis du mois, de 8h à 15h.



Si vous êtes un particulier (non professionnel), vous pourrez également apporter vos Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.



L’ouverture 2 fois par mois de cette « mini-déchèterie » est prévue en alternance avec la collecte en porte-à-porte. ► Voir votre calendrier de collecte des déchets



De cette façon, vous aurez chaque semaine un moyen de vous débarrasser de vos déchets préalablement triés, pour permettre leur recyclage.



Pour rappel, vous avez toujours à votre disposition par ailleurs, accès gratuitement et 7 jours sur 7 à la déchèterie de Saint-Laurent.