A la Une . Bientôt un vaccin contre le chikungunya ?

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé des "résultats initiaux positifs" concernant le vaccin contre le chikungunya. Le bilan définitif sera fait dans les six mois. Par GD - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 09:35

Il aura fallu le temps que les laboratoires pharmaceutiques s’intéressent à la question, mais l’un d’entre eux pourrait bien finir par avoir trouvé la solution. Le laboratoire pharmaceutique Valneva a annoncé des "résultats initiaux positifs" concernant son vaccin contre le chikungunya.



Les derniers résultats d’un essai de phase 3, la dernière étape avant une demande de mise sur le marché, s’avèrent encourageants. Testé sur 4.115 adultes aux États-Unis, 98,5% des participants ont développé des anticorps 28 jours après une seule injection, explique la firme dans son communiqué. Pour information, le régulateur américain fixe le seuil à 70%.



Toujours selon le laboratoire, le candidat vaccin s’est avéré hautement immunogène, notamment chez les personnes âgées, et a bien été toléré. Les résultats définitifs sont attendus dans les 6 mois.



Entre 2005 et 2006, La Réunion avait été lourdement frappée par le Chikungunya. Au total, 270.000 personnes ont attrapé la maladie, soit 34% de la population de l’île, et 258 personnes en sont décédées.