Bientôt un hôtel Hilton à Saint-Denis, à la place de la villa Rontaunay

Le projet, d’un coût de 20 millions d’euros devrait voir le jour au plus tard en 2021. Il s’agit d’aménager l’existante villa Rontaunay dans le centre de Saint-Denis et d’en faire un hôtel Hilton d’une capacité de 150 chambres de standing, pour un hôtel 4 étoiles.



"Le groupe Alsei-Océan Indien a été retenu pour mener à bien le projet. Nous en sommes à la genèse du projet, au stade des demandes de permis, de l’organisation des devis et de la maîtrise d’ouvrage" explique Rémy Lagourgue, Conseiller Général en charge de la valorisation du patrimoine.



Restaurant gastronomique et piscine 4 étoiles



Le projet a en tous cas été acté, ainsi que toute la partie de revalorisation de la villa existante, qui est pour le moment à l’abandon. Une extension conséquente sera ajoutée à la villa, qui servira de hall d’accueil au cachet touristique. Une fois construit, le Conseil Départemental devrait signer au groupe Alsei un bail emphytéotique, vu le caractère historique de la demeure. "Nous veillerons à conserver l’aspect architectural traditionnel du bâtiment", précise d’ailleurs le Conseiller Général.



Restaurant gastronomique, piscine et parking souterrain font déjà partie des plans. "Il faudra bien entendu respecter le pedigree Hilton et un cahier des charges a déjà été évoqué" souligne Rémy Lagourgue. "C’est un plus pour Saint-Denis, mais aussi pour notre île. Les site était jusqu’à présent délaissé mais il deviendra créateur d’emplois. Situé dans le Carré d’Or, il va capter une clientèle d’affaires, mais également touristique et valoriser encore plus le quartier" précise-t-il encore.



Le démarrage des travaux est prévu pour 2019, avec une livraison en 2021 au plus tard. L’hôtel devrait permettre la création de 20 à 30 emplois permanents.