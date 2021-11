Bientôt un géant du fast-food à Cilaos ?

À l’image de celui de Saint-Joseph, Burger King se rêve "lieu de rencontre intergénérationnel" dans les Hauts.



“Ce que l’on veut faire, c’est créer des Burger King adaptés à leur environnement. Un lieu de rencontre. Cilaos, c’est une petite ville, c’est compliqué pour les jeunes de se rencontrer. Je pense que l’on peut proposer autre chose”.



L’idée qui germe dans l’esprit de l’enseigne, “c’est d’avoir une architecture qui soit créole, en fonction de ce que la mairie voudra. On n'est pas là pour provoquer mais pour proposer une nouvelle offre “.



La municipalité dubitative



L’arrivée d’un Burger King à Cilaos, ce n’est pas demain la veille. La mairie affirme n’avoir pour l’heure pas été saisie officiellement par les promoteurs d’un tel projet.



Quant à la faisabilité d’une installation du fast-food dans le cirque, la municipalité reste dubitative. La question de l’acquisition du foncier se pose : " Trouver une surface constructible suffisamment grande pour accueillir la structure semble une tâche difficile.”



Le Plan de prévention du risque inondation classe aujourd’hui 93,6% du territoire cilaosien en zone rouge, un taux qui tend à augmenter.



Autre problématique sur laquelle s’interroge la mairie : l’acheminement de la matière première. La RN5 peut s'avérer être un sacré obstacle : “À Cilaos, il n’y a pas de possibilité de faire monter un semi-remorque par exemple. Construire à Cilaos est 35% à 45% plus cher que sur le littoral”. À cela s'ajoutent les aléas climatiques auxquels est soumis le cirque.



Du côté de l'attrait touristique, la municipalité reconnaît que la clientèle pourrait être au rendez-vous : "Il y a bien des Cilaosiens qui descendent dans les bas et qui s’y rendent.”



Quant à la sauvegarde du patrimoine culturel et culinaire de Cilaos, la mairie répond qu’au vu du nombre de touristes chaque année, “il y en aurait pour tous les goûts.”



Première destination touristique de l’île, Cilaos accueille chaque année en moyenne près de 500 000 visiteurs.