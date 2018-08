La grande Une Bientôt un Burger King à St-Paul Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé et le directeur de Burger King, Philippe Lariche, ont signé ce matin une charte de l'emploi tripartite, liant la commune, l'enseigne de fast-foods et le Pôle Emploi de Saint-Paul.

A la clef de cet accord, une cinquantaine d'emplois pour des jeunes saint-paulois, que la mairie aura reçus au sein de son Service Emploi Formation Insertion (SEFI). Ce service dirige les saint-paulois en recherche d'un travail vers le Pôle emploi, qui décide de l'éligibilité des demandeurs, et les envoie éventuellement en formation, afin d'intégrer l'entreprise.



Cette charte de l'emploi a été votée en conseil municipal le 19 décembre dernier, elle a pour objectif de faciliter les échanges entre commune, Pôle emploi et acteurs économiques. "Les collectivités ne pourront plus embaucher, il faut faciliter l'emploi privé. Il serait facile de dire que l'emploi n'est pas de la compétence de la commune.", affirme Joseph Sinimalé. Les saint-paulois en difficulté ont pour habitude de se diriger vers le maire afin de demander un emploi, le SEFI, créé en 2015 les reçoit et les oriente.



Burger King est la première entreprise à signer la charte de l'emploi de la mairie, car, dit son directeur, l'objectif de l'enseigne est de créer des emplois locaux. Le Burger King à venir remplacera l'actuel Quick de Grand-Fond, créant une cinquantaine d'emplois, le fonctionnement d'un Burger King nécessitant plus d'employés qu'un Quick.



Philippe Lariche espère aussi qu'un Burger King tout neuf sera créé dans les mois prochains dans les hauts de Saint-Paul, une demande de permis de construire a été déposée en mairie, mais ni le maire ni l'enseigne n'ont souhaité en dire plus sur la localisation de ce projet.

