Bientôt trois salles de squash à Bras-Panon

Ce mardi 6 juin, a eu lieu la pose de la première pierre des salles de squash qui seront situées sur le parking de la piscine municipale de Bras-Panon. D’une superficie de 334 mètres carrés, l’équipement sportif verra le jour fin novembre 2023. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 16:30

Financé à 90% par le fonds FEDER-REACT-UE et à 10% par la commune pour un montant global avoisinant les 1,5 million d'euros, le bâtiment sportif comprendra trois salles haut de gamme pour le squash, un club-house, deux sanitaires PMR, deux vestiaires PMR, un éco-kiosque, des locaux techniques, un espace de circulation en varangue et un jardin d’agrément.

"Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires financiers qui ont permis la construction des futures salles de squash à Bras-Panon. Dans la continuité de nos actions en faveur de l’épanouissement des habitants et de leur cadre de vie, nous souhaitons par ce nouvel équipement offrir une diversité des activités sportives à nos collégiens, lycéens et élèves qui pourront y bénéficier pendant leur temps scolaire. Nous avons inclus un club house au projet pour le club de tennis à qui sera confiée la gestion du bâtiment", a déclaré le maire Jeannick Atchapa.