A la Une . Bientôt plus de lait dans les supermarchés ?

Le principal syndicat de la filière de production redoute une pénurie dans les prochaines années, la moitié des éleveurs ayant jeté l'éponge pour diverses raisons. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 10:04

La France est menacée par une pénurie de lait. Sur les 50.000 éleveurs français, dont le nombre a diminué de moitié en 20 ans, certains envisagent sérieusement de jeter l'éponge et pensent à leur reconversion.



Deuxième producteur de lait en Europe, l'Hexagone pourrait connaître une désaffection de ces agriculteurs écrasés par l'inflation et écœurés par la vague de sécheresse qui sévit depuis quelques semaines. Une situation intenable qui pousse certains à vendre leurs vaches, à se séparer de leur main d'œuvre pour se lancer dans la production de céréales par exemple.



Les charges ont en effet doublé alors que le prix du lait est resté quasiment identique.

Six Français sur 10 consomment du lait



Selon Daniel Perrin, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait, qui témoignait ce matin sur les ondes métropolitaines, il faudrait augmenter les prix de 20% afin que les producteurs parviennent à absorber l'inflation. Mais aujourd'hui, dans les rayons, les briques de lait sont quasiment toujours au même prix.



Un constat alarmant quand on sait que du lait pourrait alors être importé, situation ubuesque puisqu'il pourrait s'agir de produits qui ne respecteront pas les normes qu'on impose aujourd'hui aux producteurs français.





Une hausse de 0,05€ sur le litre de lait



Le syndicat de la filière appelle à une hausse de 0,05€ sur le litre de lait, soit 40€ de plus pour le producteur et un impact modéré de 25€ de plus par an à débourser pour le consommateur. Le syndicat de la filière appelle à une hausse de 0,05€ sur le litre de lait, soit 40€ de plus pour le producteur et un impact modéré de 25€ de plus par an à débourser pour le consommateur.