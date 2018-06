<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Bientôt les vacances à la Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Paul !





PROGRAMME

Visite guidée kayak : L’aval de l’Etang / Dès 8 ans / Durée : 2h00

Mercredis 4 et 18 juillet et mercredis 1er et 22 août à 9h00 et 13h00.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.



Visite guidée kayak : Au fil des canaux / Dès 8 ans / Durée : 2h00

Mercredis 11, 25 juillet et 8 août à 9h00 et 13h00

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.



Visite guidée pédestre : La Ravine Divon – Durée : 1h45

Mardi 10 juillet à 9h00

Départ : Passerelle de la Ravine Divon sur le chemin du Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88



Visite guidée pédestre : Les viviers de Savanna – Durée : 1h45

Mardi 17 juillet à 9h00

Départ : Parking Aire de pique-nique de Savanna, au bout de la rue Jules Thirel. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88



Visite guidée pédestre : La forêt de sub-mangrove – Durée : 1h45

Mardi 24 juillet et mardi 7 août à 9h00

Départ : Site de la Cocoteraie, au bout de la ruelle des Chocas. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88



Visite guidée pédestre : Sur les traces de la forêt originelle de l’Ouest (Bassin Vital / Dès 10 ans / Durée 2h30

Mari 31 juillet à 9h00

Départ : Parking de Bassin Vital sur le Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88



Atelier enfants (8-12 ans) : Nos amis les oiseaux ! / Durée : 2h30

Jeudi 12 juillet août à 9h00.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88



Atelier enfants (8-12 ans) : Le monde fabuleux de la faune aquatique / Durée : 2h30

Jeudi 26 juillet et jeudi 9 août à 9h00

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88



Tarifs :

Visite guidée en kayak : 5€ (tarif réduit), 8€ (plein tarif), 20€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants)

Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants).

Atelier enfants : 5€

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap.

Réservations au 02 62 70 28 88.

Agenda : L’opération « Les vacances Réserve a Li » à l’Etang Saint-Paul revient du 4 juillet au 22 août. Pendant toutes les vacances, la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul propose de nombreuses animations pour (re)découvrir tous les patrimoines de ce trésor naturel de l’Ouest en compagnie des éco-gardes animateurs. Toutes les activités sont payantes et accessibles à toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la RNN Etang de Saint-Paul ( www.reserve-etangsaintpaul.fr ).Visite guidée kayak : L’aval de l’Etang / Dès 8 ans / Durée : 2h00Mercredis 4 et 18 juillet et mercredis 1er et 22 août à 9h00 et 13h00.Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.Visite guidée kayak : Au fil des canaux / Dès 8 ans / Durée : 2h00Mercredis 11, 25 juillet et 8 août à 9h00 et 13h00Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.Visite guidée pédestre : La Ravine Divon – Durée : 1h45Mardi 10 juillet à 9h00Départ : Passerelle de la Ravine Divon sur le chemin du Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88Visite guidée pédestre : Les viviers de Savanna – Durée : 1h45Mardi 17 juillet à 9h00Départ : Parking Aire de pique-nique de Savanna, au bout de la rue Jules Thirel. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88Visite guidée pédestre : La forêt de sub-mangrove – Durée : 1h45Mardi 24 juillet et mardi 7 août à 9h00Départ : Site de la Cocoteraie, au bout de la ruelle des Chocas. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88Visite guidée pédestre : Sur les traces de la forêt originelle de l’Ouest (Bassin Vital / Dès 10 ans / Durée 2h30Mari 31 juillet à 9h00Départ : Parking de Bassin Vital sur le Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88Atelier enfants (8-12 ans) : Nos amis les oiseaux ! / Durée : 2h30Jeudi 12 juillet août à 9h00.Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88Atelier enfants (8-12 ans) : Le monde fabuleux de la faune aquatique / Durée : 2h30Jeudi 26 juillet et jeudi 9 août à 9h00Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88Visite guidée en kayak : 5€ (tarif réduit), 8€ (plein tarif), 20€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants)Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants).Atelier enfants : 5€Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap.Réservations au 02 62 70 28 88.Agenda : http://www.reserve-etangsaintpaul.fr/fr/evenement/recherche Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > On met les voiles à Trou d’Eau Le Grand Boucan 2018 en images