Bientôt les noms d’autres Réunionnais ayant des comptes en Suisse

Nous sommes en 1992, Jean Luc Poudroux est alors président du conseil général et maire de la commune de Saint-Leu. Cette année-là, un compte bancaire numéroté et donc anonyme est ouvert auprès de la banque HSBC en Suisse. La banque a alors pour consigne de ne transmettre aucun courrier par voie postale à son bénéficiaire. Toutes les précautions sont prises. Mais en 2015, un système de fraude fiscale et de blanchiment d’argent à échelle internationale, dont la banque HSBC serait à l’origine, est révélé. Le consortium International des Journalistes d’investigation enquête alors sur une liste où figurent plus de 130 000 noms impliqués dans ce scandale. Et parmi eux, celui du nouveau député Jean-Luc Poudroux, comme l’ont révélé nos confrères du Tangue Et les révélations du journal indépendant ne s’arrêtent pas là. Les noms de plusieurs autres personnalités réunionnaises liés au scandale SwissLeaks devraient prochainement être publiés, avec toujours plus de détails croustillants : "les comptes concernés ont été ouverts au moment de la fuite (SwissLeaks), donc cette fois on connaît les sommes", indique Loïc Chaux, directeur de publication au Tangue. Des sommes qui se comptent en millions d’euros…Retrouvez l’intégralité de son entretien avec Pierrot Dupuy ici