Courrier des lecteurs Bientôt les cantonales ! Pardon ! Bientôt l'élection du conseiller départemental

Par Gérard Jeanneau, vrai Gilet Jaune, qui tourne pas stupidement aux ronds-points et qui ne casse rigoureusement rien - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 09:34 | Lu 130 fois

On commence à fourbir les armes ici et là. Et on les astique avec la plus grande ardeur. Grand Dieu ! notre "cantonnier" de notre pauvre époque doit batailler seulement dans son tout petit canton pour être élu. Les constitutionalistes qui se sont occupés du code électoral ont bu une sacrée dose du rhum arrangé pour nous barboter leurs lois stupidement bien arrangées. Le "cantonier" élu ne doit pas gérer le canton où il a été élu ! Non, au diable la logique ! Il doit se pencher sur les compétences réservées au conseil départemental. Quelle logique chez nos ivrognes constitutionalistes ! Moi, pauvre Gilet Jaune, qui connais parfaitement la modération, je ne peux pas voter pour le cantonier du canton voisin. Il est sans doute trop loin de chez moi.



Les vrais Gilets Jaunes demandent à cor et à cri que les conseillers départementaux soient élus par tous les électeurs de leur département. Respectons la logique ! Respectons la loi du bon sens, la légitimité !





