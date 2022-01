Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Bientôt les Nuits de la lecture !

Du 20 au 22 janvier 2022, on vous propose de réinventer le monde, de rêver d’aventures, de vous évader grâce au pouvoir unique des mots! Plongez dans les livres à l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture placée cette année sous le thème de l’Amour. Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l’imaginaire des grands et des petits durant ces nuits. Lorsque les vacances culturelles s’invitent aux Nuits de la lecture, cela promet de grands moments d’évasion dans le réseau de lecture publique de Saint-Paul : Médiathèque Leconte-de-Lisle, Médiathèque Michel ADÉLAÏDE, bibliothèque du GUILLAUME, bibliothèque de Plateau Caillou, bibliothèque de Bois-de-Nèfles. Au programme : des restitutions d’ateliers qui se sont déroulés dans le cadre des Vacances Culturelles, théâtre de marionnettes, spectacles, expositions, soirée partage animée… Autant d’activités qui combleront de joie petits et grands.

Retrouvez ci-dessous le programme complet. Attention, il faut s’inscrire pour participer aux ateliers au 02 62 45 81 85. Le nombre de places est limité.

La Ville de Saint-Paul applique les règles sanitaires en vigueur, le port du masque et les gestes barrières sont plus que jamais indispensables dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19.







