Courrier des lecteurs Bientôt le plexiglas made in China ?

Par Alain NIVET - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 14:54 | Lu 91 fois

La réouverture massive de lieux accueillant du public dans le respect des règles sanitaires, impose des besoins de protection face au COVID-19.Outre la distanciation, le lavage des mains, le port du masque, on découvre le plexiglas.



Si ce matériau est largement utilisé pour la fabrication de parois de protection, son utilisation devient le passage essentiel à un retour presque normal, à la vie administrative, sociale, économique. ( bureaux, commerces, restaurants, bars, etc....)



Mais le bémol, c'est que la crise sanitaire, à la faveur du confinement, fait augmenter la consommation, et que le prix du plexiglas s'arrache à prix d'or .



Résultat des courses, le risque est grand au point de souffrir très bientôt d'une vraie pénurie . Ce matériau commence à manquer, et la rupture de stock n'est pas loin !



Après la pénurie de masques, bientôt la pénurie de plexiglas ?



Soyons optimistes, la Chine nous fournira............!





