Bientôt le meeting d’athlétisme de La Réunion

Ce mercredi 14 décembre s’est déroulée la conférence de presse du traditionnel meeting d’athlétisme de La Réunion en présence de l’élu délégué au sport Patrick LEGROS et de Jean-Claude PRIANON, président de la ligue réunionnaise d’athlétisme. Cet événement se déroulera le samedi 17 décembre au stade Paul Julius Bénard à partir de 14h. Organisé par la Ligue réunionnaise d’Athlétisme, la Ville de Saint-Paul et d’autres partenaires institutionnels et privés, ce meeting d’athlétisme fera participer l’ensemble des acteurs de l’athlétisme du territoire. L’occasion de mettre en valeur les clubs locaux grâce à l’engagement des athlètes et des dirigeants. Seront présents ce samedi pour cet événement, la Fédération Française d’athlétisme, le président de la Fédération malgache ainsi que le 1er vice-président de la fédération comorienne. La présence d’athlètes de l’océan Indien sera un avant-goût des jeux des îles. Ce meeting laisse aussi une place importante aux sportifs porteurs de handicap avec la présence de deux médaillés paralympiques : Ronan PALLIER (médaille de bronze saut en longueur T11 Jeux paralympiques de Tokyo) et Dimitri PAVADE (médaille d’argent saut en longueur T64 jeux paralympiques de Tokyo). Labellisée Ville active et sportive, la Commune de Saint-Paul soutient les manifestations sportives sur son territoire et même dans les écoles du premier degré dans lesquelles ont été déployées en septembre dernier le dispositif Athlécoles2024.