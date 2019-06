Bientôt le Yoga Day à Saint-Paul !

Dans le cadre de la Journée Internationale du Yoga célébrée chaque année le 21 juin depuis sa création en 2015, l’association Maa Durga propose des animations gratuites à la Salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul. Pour le Yoga Day, l’association invite les associations d’étudiant, les Comités d’entreprise publiques ou les collectivités le mercredi 19 juin. Merci de vous munir d’un tapis de yoga ou d’une grande serviette de plage.



Le programme de la journée :



8h : Accueil et Collation yoga dans une nouvelle dimension.

8h30 : Apprentissages des techniques : postures, respiration, relaxation

10h : Le temps pour la tisane énergétique et le partage de fruits

10h15 : Thérapeutique self-yoga, massage traditionnel indien

11h15 : Activation des techniques-centre de concentration 7 points du corps (Chakras)

12h15 : Goûté traditionnel sud indien (riz coco, riz citron et riz yaourt)

12h45 : Yoga silence

13h00 : Fin



Merci votre présence

-Yogacharya Nilamegame

Plus d’informations : Stym Yoga – Réunion 0692 87 03 75