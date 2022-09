Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Bientôt le 3ème Festival du Film de Femmes “Le Temps des Femmes” La 3ème édition du Festival du Film de Femmes “Le temps des Femmes” commencera ce samedi 24 septembre et s’achèvera le dimanche 2 octobre 2022. Organisé par Ciné Festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises, ce Festival met en lumière les petits et les grands combats féminins à travers le monde. Trois villes de l’ouest participent à cet événement dont la Ville de Saint-Paul.





Le mercredi 28 septembre, une pièce de théâtre de la Compagnie Lolita MONGA “3 Femmes et la pluie” sera jouée à Léspas culturel Leconte-de-LISLE à 20h. Il s’agit de plusieurs monologues joués par une actrice : Lolita MONGA qui carthographie les nombreux combats menés dans la vie d’une femme.



Plusieurs projections gratuites auront lieu jusqu’au dimanche 2 octobre à Léspas culturel Leconte-de-LISLE mais également au Casino Le Port, à l’Alambic de Trois Bassins et à l’Hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. En partenariat avec les Francofolies, le Festival ” Le temps des Femmes” accueillera également l’artiste mauricienne Lisa DUCASSE pour une représentation à Léspas culturel Leconte-de-LISLE le jeudi 29 septembre à 22h. Une conférence, “Les Femmes de l’ombre”, viendra clôturer ce Festival à l’hôtel les Aigrettes à Saint-Gilles.

Pour les collégiens de Roquefeuil à Saint-Gilles ainsi que de Bois Joli à La Possession, des projections sont programmées le Lundi 26 septembre. Nos gramounes ne sont pas oubliés car une séance leur est spécialement dédiée le mercredi 28 septembre avec la projection du film “8 Femmes” de François OZON avec Catherine DENEUVE, Emmanuelle BÉART, Isabelle HUPPERT à 14h à Léspas culturel Leconte-de-LISLE.



Retrouvez toute la programmation et réservez vos places sur le site Internet du Pour sa troisième année consécutive, ce festival qui se veut fédérateur, propose une programmation riche entre courts et longs métrages, documentaires, biopic, thriller, portraits… films d’auteur(e) ou fictions. “Le Temps des Femmes” propose une sélection éclectique susceptible de plaire à un large public. Ce Festival démarrera à Saint-Paul ce lundi 26 septembre à 18h à Léspas culturel Leconte-de-LISLE avec la projection du documentaire de Caroline HUPPERT, Simone VEIL, La Loi d’une femme. Les documentaires seront suivis de débats organisés par l’UFR.Le mercredi 28 septembre, une pièce de théâtre de la Compagnie Lolita MONGA “3 Femmes et la pluie” sera jouée à Léspas culturel Leconte-de-LISLE à 20h. Il s’agit de plusieurs monologues joués par une actrice : Lolita MONGA qui carthographie les nombreux combats menés dans la vie d’une femme.Plusieurs projections gratuites auront lieu jusqu’au dimanche 2 octobre à Léspas culturel Leconte-de-LISLE mais également au Casino Le Port, à l’Alambic de Trois Bassins et à l’Hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. En partenariat avec les Francofolies, le Festival ” Le temps des Femmes” accueillera également l’artiste mauricienne Lisa DUCASSE pour une représentation à Léspas culturel Leconte-de-LISLE le jeudi 29 septembre à 22h. Une conférence, “Les Femmes de l’ombre”, viendra clôturer ce Festival à l’hôtel les Aigrettes à Saint-Gilles.Pour les collégiens de Roquefeuil à Saint-Gilles ainsi que de Bois Joli à La Possession, des projections sont programmées le Lundi 26 septembre. Nos gramounes ne sont pas oubliés car une séance leur est spécialement dédiée le mercredi 28 septembre avec la projection du film “8 Femmes” de François OZON avec Catherine DENEUVE, Emmanuelle BÉART, Isabelle HUPPERT à 14h à Léspas culturel Leconte-de-LISLE.Retrouvez toute la programmation et réservez vos places sur le site Internet du 3ème Festival du Film de Femmes ou contactez 0262496903





Dans la même rubrique : < > Tournoi de doublette à la Saline Le World Clean up Day à Saint-Paul