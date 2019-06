Bientôt la journée mondiale du don du sang : mobilisons-nous !

À l’occasion de la Journée Mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin, l’Établissement Français du Sang, opérateur unique en transfusion sanguine, lance une action “#Prenez le relais, 1 mois pour tous donner !”



Tous les Réunionnais sont invités à se faire ambassadeur du don de sang auprès de leur famille du 11 juin au 13 juillet 2019. L’objectif étant de former une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.



Pendant un mois, des donneurs anonymes ou encore des personnalités se relayeront sur les réseaux sociaux et dans les médias, sur le terrain, pour inviter leurs familles, leurs amis et leurs collègues à “prendre le relais” en donnant leur sang et en se mobilisant à leur tour. Pour ce challenge, chaque maillon de la chaîne compte !



À la Réunion, pour lancer cette opération, chacun est invité à participer au premier rendez-vous le vendredi 14 juin au Parc des Expositions Auguste LEGROS de 9h00 à 17h00 pour la méga collecte de la Journée Mondiale et à inviter leur entourage à prendre le relais en juillet en se rendant sur un lieu de collecte pour donner son sang : un geste particulièrement nécessaire à l’ouverture de la période de grandes vacances durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation.



Aussi, après les nombreux jours fériés du mois de mai et à la veille de la Journée Mondiale des donneurs de sang, les réserves de sang sont fragilisées. Le mois de juin est donc un moment clé pour reconstituer les réserves de l’EFS à l’approche de la période de grandes vacances de Juillet/Août.



Plusieurs collectes auront lieu ce mois de juin dans la ville de Saint-Paul :