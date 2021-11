Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Bientôt la 3ème édition d’Intermèdes Nature ! Pour cette troisième édition, la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul, Lespas culturel Leconte de Lisle et l’association Au bout du Rêve s’associent pour vous proposer un moment de célébration de la biodiversité du 9 au 13 novembre 2021.





Néanmoins, la biodiversité sacrifiée est défendue chaque jour par des combattants amoureux du vivant. Par leurs actions, ils cherchent à éveiller notre conscience sur les risques de la vie sur terre sans biodiversité. Ainsi sur la planète, ces acteurs et actrices engagés tentent avec passion de nous transmettre des messages riches d’enseignement pour le futur.



Cette année, pour la première fois à La Réunion, Jane Goodall, l’une des plus grandes primatologue, éthologue et anthropologue de notre siècle, partagera avec nous en visioconférence son combat pour la préservation des primates.



A travers cet instant cinématographique inédit dédié aux films de nature à La Réunion, Intermèdes Nature c’est un moment de contemplation unique sur la vie que l’on vous offre pendant trois soirées.



Enfin pour prolonger l’expérience d’Intermèdes Nature 2021, des visites guidées gratuites seront organisées à l’Etang de Saint-Paul.



Présente partout, la biodiversité rythme notre quotidien et s'exprime en nous et autour de nous. Aussi vivante soit-elle, la biodiversité est fragile et menacée. Nos instincts et nos passions destructrices la condamne et la fait disparaître de notre vie quotidienne. Cette disparition nous touche et nous affecte car l'Humain fait partie de la Nature. Chaque jour, nous entendons et voyons sur les fils d'actualité le recul des zones humides et des forêts, l'extinction massive des espèces animales et végétales, la disparition de nombreux habitats fragiles…

Cliquez ici pour découvrir la programmation de cette 3ème édition d'Intermèdes Nature





