Bientôt la 19ème édition de la boucle Bassin Vital

Allez hop ! On se motive et on enfile ses baskets pour se préparer au trail – la “Boucle du Bassin Vital” qui se déroulera le dimanche 2 avril 2022. De la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul et sa plaine Humide en passant par la Ravine La Plaine et les Hauts de Bellèmene, venez participer à cette épreuve inédite dans l’Ouest de La Réunion.



Organisée par le club du Bois-de-Nèfles Athlétisme sous l’égide de la LRA, “La Boucle du Bassin Vital” est un trail court chronométré d’environ 23 kilomètres et de dénivelé positif D+. Le départ sera donné à 6h30 tapante au stade Willy Aubras à Savanna. Soyez prêts !



Plus d’informations et les inscriptions sur le site Internet de l’organisateur.