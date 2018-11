Bientôt l'émergence d'une nouvelle ile volcanique au large de Mayotte ?

Alors qu'un nouveau séisme d'une magnitude de 4,8 était enregistré ce matin à Mayotte ce mercredi vers 9h du matin, une nouvelle hypothèse se fait jour pour expliquer l'essaim de séismes qui agite régulièrement l'archipel depuis plusieurs mois.



Une étude poussée des stations GPS installées pour tenter d'expliquer ce phénomène amène le département géologie de l’ENS (Ecole Normale Supérieure) à privilégier hypothèse d'une origine volcanique des derniers signaux sismiques observés.



Selon le Journal de Mayotte, "une source magmatique pourrait donc se situer à environ 50 km de l’île (dans la zone de l’essaim) et entre 20 et 30 km de profondeur".



Si cette hypoyhèse se vérifiait, ce qui demande encore d'autres études poussées, on pourrait donc voir à terme l'émergence d'une nouvelle ile volcanique, à une cinquantaine de kilomètres au large de Mayotte.



Cette origine magmatique qui pourrait donner naissance à un volcan, n’est encore qu’une "hypothèse de travail", précise la préfecture, et doit encore être documentée par l’accumulation de données supplémentaires, vérifiée, puis validée ou invalidée par la communauté scientifique mobilisée sur l’étude de l’essaim de séisme de Mayotte, ajoute la préfecture.