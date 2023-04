La grande Une Bientôt des éoliennes en mer au large de La Réunion ?

Jean-Hugues Ratenon est co-rapporteur de la mission d'information sur l'autonomie énergétique. Il évoque parmi les différents options étudiées, la possibilité d'installer des éoliennes en mer au large de La Réunion. Par Baradi Siva - Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 06:30







Les parlementaires veulent réaliser un état des lieux avant de livrer des préconisations pour que La Réunion puisse atteindre au plus vite l'autonomie énergétique.



Parmi les options étudiées figurent les éoliennes offshores (en mer) qui avaient été rapidement évoquées par le ministre de la Mer lors de sa visite à La Réunion en février. Mais ce dernier a préféré rester muet lorsque des détails lui ont été demandés par les journalistes. "Si le ministre a commencé à en parler et a dans la foulée a abandonné, cela ne m'étonne pas, ça reste quand même un macroniste ancré", commente Jean-Hugues Ratenon avant de révéler que le projet d'éoliennes en mer est bien réel. Une mission d'information parlementaire sur l'autonomie énergétique a démarré le mois dernier. Le député de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon est l'un des rapporteurs et s'exprime après avoir passé une semaine à auditionner les acteurs du secteur énergétique ainsi que les collectivités locales.Les parlementaires veulent réaliser un état des lieux avant de livrer des préconisations pour que La Réunion puisse atteindre au plus vite l'autonomie énergétique.Parmi les options étudiées figurent les éoliennes offshores (en mer) qui avaient été rapidement évoquées par le ministre de la Mer lors de sa visite à La Réunion en février. Mais ce dernier a préféré rester muet lorsque des détails lui ont été demandés par les journalistes. "Si le ministre a commencé à en parler et a dans la foulée a abandonné, cela ne m'étonne pas, ça reste quand même un macroniste ancré", commente Jean-Hugues Ratenon avant de révéler que le projet d'éoliennes en mer est bien réel.

Eoliennes en mer, un projet qui pourrait voir le jour



Mais Jean-Hugues Ratenon explique que mettre en place ces outils de production d'énergie en mer ne pourraient pas être si simple : "Nous avons un souci à La Réunion, c'est la houle et la profondeur en mer (...) C'est en étude et je pense qu'il y a matière à réfléchir."



"Il faut des points d'ancrage pour les éoliennes en mer et on sait qu'à La Réunion, ça descend très vite à 500, 1.000 mètres de profondeur", explique le député de la France Insoumise qui concède "Mon rêve est de voir des éoliennes le plus vite possible mais il faut tenir compte de nos spécificités et les évolutions de la technologie".



Jean-Hugues Ratenon va prochainement continuer le travail dans les autres "pays français d'Outre-Mer" pour apporter une réponse à la transition énergétique nécessaire dans ces territoires : "Ce rapport aura pour objectif de dire quel est l'état des lieux et comment il faut accélérer la transition."