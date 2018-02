A la Une ... Bientôt des achats en ligne plus faciles pour les Réunionnais? Certains consommateurs des pays de l’UE se voient automatiquement bloqués lorsqu’ils souhaitent faire une commande sur internet. Les députés européens ont voté ce mardi 6 février 2018, pour supprimer ce "géoblocage".

"Les consommateurs vont enfin pouvoir comparer les prix et acheter des produits partout en Europe", a souligné dans un communiqué Monique Goyens, directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Les députés européens ont voté ce mardi 6 février 2018 pour la suppression du blocage géographique lors des achats en ligne.



Ce texte devrait être mis en place d’ici la fin de l’année. Les vendeurs ne pourront plus rediriger les acheteurs vers une version locale de leur site. Ils n’auront plus le droit non plus d’appliquer des conditions de paiement différentes en fonction du lieu de résidence de l’acheteur. Cependant, ils restent libres de choisir les pays de livraison de leurs produits.



Ces prochaines réglementations ne s’appliqueront qu’à l'achat d'électroménager, aux réservations d'hôtel, aux locations de voitures ou encore aux achats de billets de concert. Pour le moment tous les biens qui induisent des droits d’auteur, comme les livres électroniques ou les musique téléchargeables, ainsi que les contenus audiovisuels et les services de transports ne sont pas concernés. La Commission Européenne devrait faire une réévaluation d’ici deux ans concernant ces achats pour le moment encore exclus.



Les DOM-TOM tout aussi concernés



On parle de manière générale des consommateurs situés dans des pays de l’UE, mais ce blocage géographique lors des achats sur internet concerne également les personnes dans les DOM-TOM.



A la Réunion notamment, les acheteurs se retrouvent très souvent face à des refus, ou des surtaxes, alors même qu’il s’agit de fournisseurs français. Cela serait dû au régime douanier très spécifique de l’île.



Les consommateurs des DOM-TOM espèrent donc que ce récent vote n’exclura pas leurs régions. Charline Bakowski Lu 2800 fois





Dans la même rubrique : < > Route de Cilaos : Des convois poids-lourd dès jeudi Route des Makes dangereuse et risque d'accident selon des usagers