A la Une .. Bien que rival politique, Jean-Marie Virapoullé apporte son soutien à Joé Bédier

Jean-Marie Virapoullé, l’opposant politique de Joé Bédier, tient à apporter son soutien à l’élu et à sa famille par voie de communiqué. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 18:59 | Lu 231 fois

Le communiqué de Jean-Marie Virapoullé :

Je condamne l’agression de Joé Bédier et de sa famille !

J’ai appris avec consternation l’agression de Joé Bédier, de sa famille ainsi que d’autres clients dans un hôtel de Saint-Denis par certains membres de l’émission de télé-réalité les Anges. J’ai toujours condamné toutes formes de violence. Je condamne tout naturellement ces agressions que rien ne justifie. J’apporte mon soutien aux victimes. Je souhaite que la justice fasse toute la lumière sur cette regretable affaire.



Jean-Marie Virapoullé

conseiller municipal de l’opposition de Saint-André

