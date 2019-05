Bien mal acquis: Marie-Claude Lapierre en cour d'appel

Dans l'affaire de la maison acquise dans des conditions douteuses à l'Etang-Salé, la directrice de cabinet du maire Jean-Claude Lacouture a écopé le 5 mai de 80 000 euros d'amende, et la maison, réclamée par les soeurs Hoareau en tant qu'héritières, a été saisie par l'Etat. La directrice de cabinet était jugée pour recel de prise illégale d'intérêt, rappelle le Quotidien dans ses colonnes.



Pour rappel, la maison était acquise en location-vente par le père des deux soeurs Hoareau, qui, à son décès, ont sollicité le maire Lacouture afin de régler les 2600 euros de loyers impayés, condition pour que leur revienne la maison familiale. Le maire leur avait recommandé de prendre le temps du deuil, ainsi le délai légal fut-il dépassé, privant les héritières de la maison. La directrice de cabinet, très proche du maire, a acquis la maison pour 66 000 euros, somme qui demeurait à payer aux héritières.



Les soeurs n'ont été reconnues partie civile par la justice, et interjettent appel. L'Etat fait appel lui aussi, estimant que la peine de Marie-Claude Lapierre est trop faible, tandis que la directrice de cabinet fait appel de son jugement, en l'absence de partie civile, et donc de victime.



L'imbroglio judiciaire, auquel a échappé le maire pour cause de prescription, se résoudra en cour d'appel dans les prochains mois, pour savoir à qui doit revenir la maison tant convoitée.