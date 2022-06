Courrier des lecteurs Bien fait pour sa gueule !

Macron, ce gros malin, croyait posséder la martingale souveraine, imparable, absolue, celle qui lui permettrait de triompher quoi qu'il arrive et de sortir en grand vainqueur de la séquence électorale que nous venons de vivre. Par André Pouchet - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 07:46

De fait, cette martingale a parfaitement fonctionné au second tour des présidentielles puisque la bande à Mélenchon a clairement appelé à faire barrage à Le Pen et a donc, de façon substantielle, contribué à ce que le président soit réélu les doigts dans le nez.



Macron s'est alors cru en droit d'imaginer benoitement qu'il en serait de même au second tour des législatives et que, là encore, ça marcherait pour lui comme sur des roulettes bien huilées.



Bien innocemment en effet, il se figurait que, dans le cas où son candidat se trouverait confronté à un gauchiste, les électeurs de droite voteraient automatiquement pour le macroniste. Que dans le cas où son candidat se trouverait confronté à un "fasciste" du RN, tous les Nupes, docilement, lui feraient une fois de plus barrage en votant pour le candidat macroniste... Ben voyons !



Mais - pas de bol ! - son arme fatale, en fait, a fonctionné à l'envers, non à son propre bénéfice mais à son détriment, et c'est finalement le RN qui a tiré son épingle du jeu et a triomphé sur toute la ligne.



Revenons sur les trois différents cas de figure auxquels les Français viennent d'être confrontés :



- Les duels Nupes vs RN. Dans ce cas, les candidats RN, même peu connus, même ayant peu fait campagne, ont reçu le renfort d'électeurs républicains et même macronistes, effrayés par le croquemitaine Mélenchon et ses tonitruants numéros de fier-à-bras. Dans quelle proportion ? Cela, les savants politologues nous le diront bientôt.



- Les duels RN vs LREM. Dans ce cas, les candidats RN, ont reçu le renfort, non seulement, d'électeurs LR (et même d'une poignée de LREM !) mais aussi de nombre d'électeurs Nupes faisant passer, avant toute autre considération, leur détestation de Macron et de sa clique !



- Les duels Nupes vs LREM. Dans ce cas, les candidats Nupes ont bénéficié, non seulement des voix de leurs électeurs du 1er tour mais aussi de celles de nombre de ceux qui avaient voté pour des candidats lepenistes, si grand était, chez eux aussi, le rejet de Macron et de sa clique.



Pour ma part, vu que ma circonscription bénéficiait d'une triangulaire, j'ai pu échapper à ce terrible dilemme. Si ce n'avait pas été le cas, j'eusse bien sûr voté blanc...



Palmarès final, pour conclure :



- Grand perdant (Palme d'or) : Macron, ses palinodies, ses mensonges, ses finasseries retorses et ses trop subtiles manigances !



- Premier accessit (Palme d'argent) : Mélenchon, ses palinodies, ses mensonges, ses reniements éhontés et ses impayables fanfaronnades !



Ce n'est qu'un début, continuons le combat !