Bien construire nos enfants (C'est important, il en va de l'avenir du Monde)

Publié le Lundi 10 Avril 2023

Observez des enfants en liberté, vous comprendrez et aimerez le Monde.



Comme tous les petits mammifères venant au monde, les petits humains sont pétris de curiosité. On se demande d’ailleurs souvent pourquoi ils posent tant de questions. La réponse est simple. Dès qu’il ouvre l’œil, le petit commence à découvrir le monde qui l’entoure. Dès qu’il peut se déplacer, le petit humain, comme n’importe quel autre animal, va suivre son instinct et parcourir son environnement immédiat, tout d’abord, puis de plus en plus lointain.



C’est ainsi que, peu à peu, il découvre, apprend, comprend et finit par aimer le monde si on lui laisse le loisir de le découvrir à son rythme. Pour tout humain comme pour tout animal, la curiosité est la qualité première qui permet d’apprendre, de s’adapter à son milieu et, in fine, de développer son intelligence. Rappelons-nous ce proverbe africain plein de sagesse : « Il faut tout un village pour élever un enfant ».

La connaissance du village, de ses habitants et de la nature qui l’entoure, représentent la pierre angulaire, le pilier, la colonne vertébrale de tout jeune humain. Le priver de ces bases, c’est construire un être fragile qu’il sera bien difficile de consolider par la suite. Or, aujourd’hui, il n’y a presque plus de villages et les enfants sont de plus en plus coupés de la nature.



Tentons par tous les moyens de préserver la curiosité de nos enfants. Tentons, envers et contre tout de leur faire découvrir la vraie nature et la vraie vie. Alors, peut-être, nous réussirons à les construire. C’est important, il en va de l’avenir du Monde.