Bicycle la monté !

Kosasa ? Bicycle la monté dans l’Ouest ? Alé di partou !



Bicycle la monté ek Mobi’Ouest ! En lançant son nouveau service Mobi’Ouest, le réseau Kar’Ouest veut inciter le plus grand nombre d’usagers à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière comme le vélo et les transports publics sur le territoire Ouest.