Bichik i mont pa mêm !

Les cabots bouche-ronde et bichiques fines sont aujourd’hui gravement menacés. Le bichique fine pourrait rapidement disparaître des rivières réunionnaises si rien n’est fait, alerte la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.Pour tenter de préserver les alevins péi, les autorités ont mis en place une réglementation qui prévoit notamment la fermeture de la pêche du 1er mars au 30 septembre inclus . Autorisée depuis deux mois, la pêche n’est aujourd’hui que peu fructueuse , et cela risque de durer prévient la Fédération Départementale de Pêche de La Réunion“Les remontées de bichiques telles que l’on les connaissait avant se feront de moins en moins. La ressource est en constante diminution. Quand il y en aura, ce ne seront pas des tonnes qui vont remonter”, indique Armand Metro, de la Fédération.Les profusions de bichiques “que l’on a connues il y a 15 ans à 20 ans de cela” sont bien loin, et pour les traditionnels caris bichiques frais de fin d’année, “ça risque d’être un peu plus compliqué aujourd’hui", regrette-t-il avant de préciser que : “C’est pour cela qu’avec les services de l’État, nous avons travaillé sur une réglementation qui vise à encadrer la pratique". Les pêcheurs constatent malgré eux cette raréfaction de l’or gris réunionnais “On en a eu à peine deux trois kilos, pas assez pour la vente”, déplore l’un d’eux.Un renforcement des contrôles aux embouchures, en mer et en amont des embouchures est déployé cette saison pour veiller à la mise en conformité des pêcheurs et prévenir du braconnage.