Bicentenaire de Leconte de Lisle, le Président Melchior rend visite aux élèves du collège Jules Solesse

Le Département a souhaité que l'année 2018 soit consacrée au poète Leconte de Lisle à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.

Deux recueils de poèmes " Bestiaire choisi" et "Paysages choisis", illustrés par des artistes réunionnais, ont été édités par la Collectivité et distribués aux élèves de toute l’île.



Valoriser l'œuvre de Leconte de Lisle et la rendre accessible au plus grand nombre, tels sont les objectifs du Projet Educatif Artistique et Culturel (PEAC) mis en place par le Département en partenariat avec l'Académie de La Réunion au sein des établissements scolaires.



Depuis le mois d'avril et jusqu’à la fin du calendrier scolaire, le Département fait intervenir une brigade poétique animée par trois comédiens professionnels au sein des classes de toute l’île afin de contribuer à une meilleure appropriation de l’œuvre du poète.

Ce vendredi 8 juin, le Président Cyrille Melchior a assisté à la restitution du travail des élèves de deux classes de 3ème du Collège Jules Solesse, à Bois-de-Nèfles Saint-Paul autour de l'œuvre de l’auteur réunionnais emblématique. En présence de l’intervenant poétique Kristof Langrom, les collégiens ont déclamé individuellement, mais aussi en groupe, des poésies de Leconte de Lisle.

Le Président a rappelé l’importance de la lecture, de la mémoire et du patrimoine culturel, donnant comme exemple aux collégiens l'histoire de Leconte de Lisle : "ce grand homme est originaire tout comme vous et moi-même de la commune de Saint-Paul ; ce grand poète a su faire valoir et reconnaître son œuvre à l’échelle nationale voire internationale" a-t-il indiqué ajoutant que "la détermination et le travail sont essentiels pour acquérir des connaissances, forger ses convictions et progresser avec confiance dans la vie".



Au total, ce sont 31 classes du primaire et du secondaire, soit 747 élèves, qui sont partis à la rencontre de Leconte de Lisle et de sa poésie.