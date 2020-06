Bibliothèques de Saint-leu : Information au public

Réouverture progressive et conditions d’accueil du public en intégrant les mesures sanitaires générales et en respectant les recommandations spécifiques aux bibliothèques.Deuxième phase de la réouverture progressive de la médiathèque Roger POUDROUX et de la bibliothèque Sudel FUMA le vendredi 12 juin aux horaires habituels.Service au public· La réouverture partielle des locaux pour une jauge d’accueil de 10 personnes maximum· Le retour des documents (celui-ci est toujours soumis à la mise en quarantaine de 10 jours)· L’ accès libre aux collections· Le prêt sur place· Accès au matériel informatiqueLe service de réservation en ligne ou par téléphone est maintenuComment réserver les documents ?· Par téléphone au 0262 26 26 74ou· en se connectant à son espace adhérent du site internet mediatheque-saintleu.re avec ses identifiants : Nom / Prénom / date de naissance sans espaceVous pouvez choisir vos documents en consultant le catalogue en ligne sur le site mediatheque-saintleu.reNous vous remercions de compréhension.