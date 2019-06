La grande Une Biard Déménagements: Près d'une centaine de victimes se rassemblent sur les réseaux sociaux





L’exaspération est telle que sur Facebook, un groupe d’entraide de victimes a vu le jour. La communauté fondée en avril dernier compte aujourd’hui près d’une centaine de personnes, dans des localisations très différentes (La Réunion, Tahiti, Martinique, Marseille, Corbeil-Essones, Lyon, etc). Alors que certaines filiales du groupe ont été liquidées, les questionnements sont nombreux et les publications foisonnent . À ce jour, au moins quatre entités avec la marque Biard seraient en liquidation judiciaire. D’autres seraient en attente de jugement.



"Grâce aux réseaux sociaux on a pu apporter des conseils aux uns et aux autres", explique Sylvie (nom d’emprunt), qui a enfin pu récupérer ses affaires après six mois d’attente. "Les vêtements ont moisi. Les voitures ont pris un coup également", déplore celle qui a quitté Paris pour Mayotte. De quoi s’agacer : "C’est fou comme Biard continue de prendre des chèques, il vit tranquillement".



"J’ai dû payer tout à l’avance. Une fois sur place, plus de nouvelle", se souvient-elle. Une méthode qui serait monnaie courante, à en croire les nombreux posts de clients désespérés. "Aucun numéro ne répond, pas de réponse de mail", se désolent en effet plusieurs membres, à la recherche d’informations ou de conseils auprès de la communauté.



Biard condamné à La Réunion



Certains, dont les affaires sont bloquées dans le même conteneur en groupage, tentent de s’organiser pour agir ensemble et s’entraider. "Vu le déficit d’information et de communication de Biard, c’est important de communiquer à notre échelle et se tenir mutuellement informés des bribes d’informations et d’actions...", souligne l’un d’entre eux.



Julien (nom d’emprunt), lui, ne connaît même pas le numéro de son conteneur. Celui qui a quitté La Réunion direction l’Hexagone regrette amèrement avoir fait appel à MIOM (Biard Réunion) pour son déménagement. "Aujourd’hui, nous sommes en métropole et depuis le jour de notre arrivée (25/04/19) nous sommes sans nouvelles de leur part, sans N° de container et sans date de livraison", s’insurge celui qui a porté plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie. "À ce jour, nous ne savons toujours pas où se trouvent nos affaires", se désole-t-il.



"Il "semble" que ce groupe procède de la même manière depuis des années. Il lance une activité sous un nom de façade avec des sous-traitants, la liquide sous 4 ans, puis en remonte une nouvelle", avance un autre membre, révolté par cette "escroquerie".



