Faits-divers Béziers : En route vers la prison, il s'enfuit et se fait prendre en stop par des policiers de la BAC

Mardi à Béziers, un homme a réussi à s'échapper d'une voiture de police alors qu'il était conduit en prison et a tenté de s'enfuir en faisant du stop. Mais la voiture qui s'est arrêtée était en fait celle de policiers de la brigade anticriminalité (BAC) en civil. Par JC Robert - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 15:33





Les événements ont commencé lorsque des policiers du commissariat de Béziers ont interpellé un jeune homme qui était recherché pour une peine de prison à exécuter rapporte Actu17 . Il a été présenté au parquet puis installé dans une voiture de police pour être conduit au centre pénitentiaire du Gasquinoy.

Six mois de prison supplémentaires Il a ​cependant réussi à sortir de la voiture avant d'arriver à la prison et s'est enfui en courant. Il a ensuite demandé à un automobiliste de le prendre en stop. Malheureusement pour lui, il s'agissait en réalité de policiers en civil de la BAC qui étaient en train de le rechercher. Il a été rapidement maîtrisé et placé en garde à vue.



Le jeune homme a comparu devant le tribunal de Béziers le lendemain. Il a écopé d'une peine de six mois de prison supplémentaires avec mandat de dépôt. Il a déclaré qu'il s'était enfui car il souhaitait revoir sa famille avant de retourner derrière les barreaux. Il était sorti de prison en novembre dernier.