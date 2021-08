A la Une . Béziers : Deux Réunionnaises, mères de 6 enfants, meurent après avoir été fauchées par un chauffard

Deux soeurs réunionnaises sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche à Béziers après avoir été fauchées par une voiture alors qu'elles traversaient la chaussée sur un passage piétons. Le chauffard a été arrêté. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 21:38

Les deux femmes, âgées de 41 et 49 ans et dont les noms n'ont pas été divulgués, ont été fauchées par une voiture alors qu'elles circulaient à pied et traversaient la chaussée apparemment sur un passage piétons.



Selon la mairie bittéroise, il s'agit de deux soeurs et mères de famille, dont l'une était employée au CCAS. Au total, ce sont 6 enfants qui ont perdu leurs mères.



Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Béziers.



Un homme a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir été au volant du véhicule au moment de la collision.



Selon la presse régionale, le suspect de 31 ans conduisait feux éteints, à vive allure et aurait consommé de l'alcool. Et il aurait réalisé de nombreuses infractions routières avant la collision mortelle.



