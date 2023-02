Beuzeville : Condamné à 14 ans de prison, un homme relâché

Incompréhension, angoisse et colère se mêlent au quotidien des habitants du village de Beuzeville dans l’Eure depuis le 10 janvier. Apres 8 mois de détention, un homme condamné à 14 ans de réclusion criminelle a été relâché le temps de son procès, rapporte France 3.



"Notre vie s’arrête", a confié l’une d’elle au média. "J’ai tellement peur de le rencontrer, je dois demander à quelqu’un pour m’accompagner faire les magasins. Moi, je souffre et lui est en liberté", a exprimé une autre.



A Beuzeville, une cinquantaine de personnes se sont mobilisées pour dire leur incompréhension. Loin de vouloir remettre en cause la présomption d’innocence, ces habitants veulent dénoncer une remise en liberté qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables aux victimes, a déclaré Maître Sylvain Naviaux, avocat des victimes.