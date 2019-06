Bethléem : Silence, ça tourne !

C’est un panneau de signalisation que les automobilistes croisent rarement. "Tournage en cours" peut-on lire sur la pancarte qui limite l’accès au site de Bethléem à Saint-Benoît.



Les promeneurs et autres habitués des lieux devront prendre leur mal en patience jusqu’au 21 juin. Le temps pour Catherine Deneuve et Vincent Dedienne de tourner leurs scènes pour le film "Terrible Jungle".



Les paysages verdoyant de l’est de l’île ont été choisis par les réalisateurs Hugo Benamozig et David Caviglioli pour mimer la jungle guyanaise, où évoluent en grande partie les deux personnages principaux de la comédie d’aventure.



Le film racontera l’histoire d’un fils et sa mère partis à la recherche d’une tribu amazonienne disparue. 250 personnes vont participer au tournage, dont plusieurs figurants réunionnais !