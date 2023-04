Economie Besoin en main d'œuvre : Des intentions d'embauche en hausse de 8% pour les établissements privés

L’enquête menée par le Pôle emploi sur les « Besoins en Main-d’œuvre » des entreprises du secteur privé (hors associations) pour l’année 2023 montre une hausse des intentions d’embauche de 8% par rapport à 2022. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 16:09

Le communiqué :



Interrogé fin 2022, le secteur privé fait preuve d’optimisme : 8 200 établissements privés (hors associations) envisagent de recruter en 2023, soit 1 établissement sur 3 (33% contre 32% en 2022). Au total, 24 500 projets de recrutement sont prévus, soit 1 800 de plus qu’en 2022, ce qui représente une hausse de 8%. Quatre secteurs déclarent plus de projets :



• les services auprès des particuliers (+28%, soit +1 450, dont +600 dans l’action sociale et +500 dans l’hébergement-restauration) ;



• les services aux entreprises (+5%, soit +250, essentiellement dans le transport et entreposage, la communication et, les activités financières et d’assurance) ;



• le commerce (+6%, soit +200, essentiellement dans le commerce et la réparation automobile et, le commerce de gros) ;



• la construction (+2%, soit +100).



Parmi les 24 500 projets de recrutement envisagés en 2023 par les établissements privés, 7 sur 10 se concentrent dans les services et la construction :



• 6 650 sont prévus dans les services aux particuliers, dont 2 400 dans la santé et action sociale et, 2 300 dans l’hébergement-restauration ;



• 5 500 sont prévus dans les services aux entreprises, dont près de 6 sur 10 dans le transport et entreposage, la sécurité, le nettoyage, les activités comptables, administratives et de conseil et, les services d’aménagement paysager ;



• 4 750 sont prévus dans la construction.



Le secteur privé recherche principalement dans les métiers de la construction, du commerce, des services et de l’hôtellerie-restauration (57% de ses besoins) :



• construction : ouvriers qualifiés du bâtiment (maçons, plâtriers, carreleurs…), ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et, ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres…) ;

• commerce : vendeurs en habillement, accessoires, sport, loisirs et culture, employés de libre-service et caissiers ;

• hôtellerie-restauration : employés de cuisine, serveurs et cuisiniers ;

• services : aides à domicile et aides ménagères, agents de sécurité et de surveillance et, agents d’entretien de locaux.



8 établissements privés sur 10 font confiance à Pôle emploi pour les aider dans leurs projets de recrutement



8 établissements sur 10 envisagent de passer par les services de Pôle emploi pour recruter en 2023. Pour la majorité d’entre eux, ce recours se fait dès le début de la démarche de manière exclusive (52% des cas) ou en association avec d’autres intermédiaires de l’emploi (32% des cas). Le fait de bénéficier de mesures d’aides à l’embauche, la simplicité d’accès à nos services ou encore l’importance de notre fichier sont les principaux avantages qui justifient le recours à Pôle emploi.



Les employeurs du privé anticipent des difficultés de recrutement pour 56% de leurs projets de recrutement



Les difficultés de recrutement anticipées et identifiées par les employeurs du privé progressent de 3 points pour atteindre un niveau très élevé (56% des besoins). Elles sont très fortes dans les structures de moins de 10 salariés et, dans les secteurs de la construction, de l’hébergement-restauration et de l’agriculture. Les principales difficultés de recrutement anticipées par les employeurs, sont liées aux candidatures : près de 8 sur 10 mentionnent l’inadéquation entre le profil des postulants et le poste proposé et, près des trois quarts le manque de candidats. L’inaptitude des profils des candidats est attribuée principalement au manque d’expérience professionnelle et de formation.



Pôle emploi est le 1er recours en cas de difficultés de recrutement dans les établissements privés



Les principales solutions envisagées par les employeurs pour remédier à leurs difficultés sont de faire appel à Pôle emploi (plus de 6 employeurs sur 10) et, de rendre l’offre d’emploi plus attractive et d’améliorer les conditions de travail (45% des employeurs). 15 900 intentions d’embauche sont aussi prévues dans les établissements publics et les associations, dont :

• 8 200 dans les établissements publics, soit autant qu’en 2022. Les métiers les plus recherchés sont les agents d’entretien de locaux (y compris les agents des écoles), les professionnels de l’animation socioculturelle et les jardiniers ;

• 7 700 dans les associations, soit 200 de plus qu’en 2022 (+2%). Elles recherchent principalement des professionnels de l’animation socioculturelle, des jardiniers et des formateurs.



Face aux difficultés de recrutement, Pôle emploi se mobilise aux côtés des entreprises



Pour accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement, les 140 conseillers entreprises de Pôle emploi se mobilisent au travers :

• des opérations #TousMobilisés qui ont lieu chaque semaine en agence pour promouvoir des métiers, des formations et des actions de recrutement en présence d’employeurs ;

• des immersions professionnelles pour faire découvrir un métier ou valider un projet professionnel ;

• des actions de formation préparatoires à l’emploi.



Grâce à cette mobilisation, le taux de satisfaction des entreprises concernant les services de Pôle emploi atteint 87% en 2022 et le délai moyen de satisfaction des offres d’emploi (24 jours) a été réduit de 2 jours par rapport à 2021.



Vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats de l’enquête BMO 2023 par bassin d’emploi, créer des graphiques personnalisés ou partager les données sur :



