Animaux Besoin de soins intensifs pour cette chienne en grande souffrance L'association Droit de Cité a besoin d'aide pour financer les soins vétérinaires d'une chienne entrée en soins intensifs.

Errante sans doute depuis plusieurs jours vu son état de maigreur cachectique, cette grande chienne âgée, recueillie par le refuge il y a 48h, vient d'être admise en soins intensifs (perfusion, rehydratation, oxygène). Elle souffre également d'une otite avec écoulement. Un bilan complet est en cours.



Avec des frais vétérinaires à engager, comme toujours à l'entrée de l'animal en hospitalisation.





Des frais qui s'ajoutent à ceux que nous avons déjà engagés depuis le début de l'année pour :



- la chienne VIVI en urgence césarienne suite chiot coincé lors de la mise bas dont la maitresse est incarcérée

Montant des honoraires : 500 €



- chiot type Yorshire, errant, non identifié, sévèrement mordu à la cuisse par un gros chien avec une luxation de la hanche droite ; les soins d'urgence ont été faits pour 150 € ; il nous reste à provisionner la chirurgie prévue en fin de semaine pour OSKAR. OSKAR a également un plomb de carabine dans la cuisse gauche.



Montant des honoraires à prévoir : 1000 € .

Frais déjà engagés pour la radiographie : 150 €



- la chatte MINNIE, une chatte âgée qui a contracté une hemobartonellose qui empêche les globules rouges de s'oxygéner et conduit à la mort de l'animal sans soins appropriés.‍

Alors pour nous aider à leur fournir les soins nécessaires, rendez-vous sur la cagnotte ouverte sur Leetchi à l'aide du lien ci-après :



https://www.leetchi.com/c/besoin-de-soins-intensifs-pour-une-chienne-en-souffrance

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande par mail à Vous pouvez également effectuer votre don à l'aide du RIB ci-dessous. Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte.Vous pouvez également effectuer votre don à l'aide du RIB ci-dessous.





