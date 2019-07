Besoin de niches pour les chiens de la SPA

Il fait frais en ce moment et le refuge du Grand Prado de Sainte-Marie n'a plus de cage pour permettre aux chiens du refuge de se reposer au chaud et à l'abri dans l'enclos. Si vous disposez chez vous d'une niche qui ne vous sert pas, nous serions heureux de pouvoir l'utiliser pour nos chiens.



La responsable du refuge du Grand Prado vous remercie par avance, vous pouvez la contacter par tél au 0692 30 86 88.



Pour se rendre au refuge de SAINTE-MARIE, pour s'y rendre, il faut prendre la direction du Jumbo Sainte-Marie en direction de la Z.A.E La Mare. Traverser la zone artisanale, puis tourner à droite au niveau du supermarché Asia Store, passer sous le pont et prendre la toute première sortie à droite. Rouler environ 300 mètres, le refuge se trouve à gauche au fond d'un chemin bitumé.



La SPA Réunion