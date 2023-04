Communiqué Bertrand Pancher, député de la Meuse et président du groupe LIOT, en visite à La Réunion

Nathalie Bassire, députée de Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires, annonce la présence du président de son groupe parlementaire dans l'île et détaille son programme. Par Zinfos 974 - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 14:14

Le communiqué :



Le Président du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires) à l’Assemblée Nationale, Monsieur Bertrand PANCHER, député de la Meuse, est à l’île de La Réunion cette semaine.



Avec la députée de la 3ème Circonscription de La Réunion, Madame Nathalie BASSIRE, viceprésidente du groupe LIOT et secrétaire de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale, ils iront à la rencontre et seront à l’écoute des acteurs réunionnais du monde économique, du monde agricole, et du secteur du développement durable, ainsi que des acteurs associatifs engagés dans le domaine social.



Voici le programme officiel de cette visite parlementaire qui sera riche de rencontres et d’échanges, dont le fil conducteur est la transition écologique et énergétique de notre territoire : Mardi 25 avril 2023 (14H00) : visite de l’entrepôt de FRAIS IMPORT dans la ZAC Roland Hoarau à Pierrefonds, notamment de leur solution photovoltaïque en autoconsommation

Mercredi 26 avril 2023 (09H30) : visite du site d’ALBIOMA dans la ZI n°2 à Saint-Pierre, notamment de la première centrale au Monde fonctionnant au bioéthanol

Mercredi 26 avril 2023 (10H30) : visite des fermes AKUO à l’Etang-Salé, où cohabitent de manière optimale activités agricoles et production d’énergie renouvelable

Mercredi 26 avril 2023 (14H30) : échanges avec l’association « ALON JOUER MANGUE », engagée dans la Politique de la Ville et le secteur social sur le quartier prioritaire de La Chatoire au Tampon

Vendredi 28 avril 2023 (09H00) : table-ronde à la permanence parlementaire de Nathalie Bassire au Tampon avec des acteurs du logement et de la rénovation énergétique, en particulier des représentants de la FRBTP, autour de problématiques telles que la hausse des prix dans le secteur du logement notamment social (hausse du coût du fret et des matières premières, hausse du coût du foncier, …)

