"Bertrand François Mahé de La Bourdonnais, un Maloin d’exception"

Le communiqué de l'association :



Le rôle de Mahé de la Bourdonnais a été considérable tant à l’Isle Bourbon qu’à l’Isle de France.



En 1734, La Bourdonnais est nommé Gouverneur des Isles Mascareignes pour le compte de la Compagnie des Indes.



Cette figure de Saint-Malo est alors connue pour ses talents de marin et de militaire. Il a acquis une bonne connaissance des côtes de La Réunion et des ports de Maurice.



- A partir de 1735, il œuvre à faire de l’Isle Bourbon (La Réunion), un grenier d’approvisionnement pour les navires militaires et de commerce, et à la création d’une base navale à l’Isle de France (Maurice).



- A La Réunion, pour des raisons stratégiques et commerciales, il fait de Saint Denis une capitale bien défendue et prospère à la place de Saint Paul. La Bourdonnais fait de Saint Pierre la deuxième ville de Bourbon, créant le quartier de Saint Pierre avec la construction des magasins de la Compagnie qui deviendront l'hôtel de ville. Il fonde également la ville de Saint Louis.



Dans cette optique, il améliore la production et la conservation du café qui est chargé au débarcadère de Saint Denis, créé face à la loge qui deviendra la préfecture actuelle. Il conçoit un pont ingénieux pour charger et décharger les bateaux qui ne peuvent accoster.



Il contribue à diversifier l’élevage et les cultures agricoles qu’il oriente vers de nouveaux débouchés commerciaux.



Il multiplie les chantiers, veillant à la construction d’un hôpital et d’une caserne, de bâtiments pour abriter les ateliers et les magasins de la marine, et les services commerciaux et administratifs de la Compagnie des Indes. Il développe un chantier naval.

Il fait construire des églises à Saint Denis, Saint Paul, Saint Louis, Sainte Marie, Saint Pierre, et organise l’école élémentaire.



- A l’île Maurice, il n’a pas les moyens de ses ambitions. Ainsi, à son arrivée à l’Isle de France, il ne trouve que 838 âmes, dont 648 esclaves et 67 habitations.



Il se met au travail avec acharnement et fait venir des artisans de Bretagne et des Indes et a recours à des esclaves d’origines africaines et malgaches qu’il fait instruire aux métiers du bâtiment, à la réparation et à la construction navale, aux métiers de la mer et il en fait des soldats.



Il crée le Port-Louis pour en faire une base navale et commerciale française sur la Route des Indes. Il lance des chantiers destinés à l’aménagement d’un chenal d’accès au port qui est creusé et balisé. Il organise une adduction d’eau à partir d’un canal voisin, fait construire un hôpital de 300 places, une caserne, des bâtiments pour abriter les ateliers et les magasins de la marine, ainsi que des services commerciaux et administratifs de la Compagnie. Il créé un chantier naval, faisant mettre en exploitation un gisement de fer et en utilisant les bois locaux.



Il fait bâtir des églises à Port-Louis et à Pamplemousses et organise l’école élémentaire…



Il veille aux conditions de vie des habitants, en termes de santé et d’approvisionnement faisant planter par exemple du manioc ramené du Brésil. Il sait mobiliser les hommes malgré les difficultés rencontrées, auprès des dirigeants de la Compagnie des Indes, des colons, sans parler des revers climatiques et des menaces de puissances étrangères. Il subit des épreuves personnelles en 1738, avec la mort de l’un de ses deux fils, puis de son épouse.



En moins de 10 ans, l’essor de ces îles est considérable.



- Ce grand marin et militaire se distinguera à nouveau en défendant les intérêts de la France aux Mascareignes et dans les Indes grâce à ses interventions sous le drapeau de la marine du Roi puis avec des bateaux qu’il affrète au moment de la Guerre de succession d’Autriche…



La prospérité des Mascareignes et les intérêts de la France dans les Indes auraient été assurément plus conséquents s’il avait été suivi par les dirigeants de la Compagnie des Indes.



Ses succès ont attisé des jalousies. Il est enfermé à la Bastille jusqu’à ce qu’il réussisse à défendre son honneur, avec l’intervention remarquable de Voltaire, et obtenir son retour en grâce.



Cette figure malouine, respectée notamment par les Portugais et les Anglais dès cette époque, rayonne bien au-delà des frontières des Mascareignes, comme le soulignent les historiens Auguste Toussaint et Philippe Haudrère.



- L’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais est plus que surprise par le projet de déplacer la statue du Gouverneur à Saint Denis de La Réunion ; statue qui a contribué à obtenir pour la ville de Saint Denis le label de Ville d'Art et d'Histoire.



L'Association des Amis de Mahé de la Bourdonnais